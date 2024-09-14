«Возвысить голос»: Захарова призвала защитить российских журналистов на Западе

Захарова призвала встать на защиту СМИ РФ, которые подверглись травле в США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В сложившейся ситуации вес имеют слова каждого отдельного человека в медиапространстве.

Необходимо отстаивать интересы российских СМИ и журналистов, которые подвергаются травле и физическому насилию в странах Запада. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе Медиасаммита БРИКС.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. В ответ на это США ввели против предполагаемых шпионов санкции и объявили о дипломатической кампании по борьбе с угрозой.

«Вчера очередной „залп“ со стороны американских вражески-настроенных псевдодимпломатов. Помимо тех мер, которые мы будем разрабатывать и принимать, должен быть голос международного сообщества», — подчеркнула Захарова.

По мнению спикера МИД, каждая медиакоропорация, как российская, так и западная, должна встать на защиту российских журналистов, которые подвергаются гонениям на Западе.

«Вам всем нужно возвысить голос. Это должно стать заглавной новостью не только медиакорпораций, но и каждого человека, у которого есть аккаунт в социальных сетях», — считает дипломат.

Захарова также подчеркнула, что в этом случае не стоит надеяться на «пронесет». Рано или поздно с такими действиями со стороны США может столкнуться любой другой представитель СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова высмеяла США, которые по второму кругу вводят санкции против RT.