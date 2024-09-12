Борьба с осенней хандрой: как провести холода в хорошем настроении

Фото, видео: 5-tv.ru

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Чтобы темнота совсем не затянула, необходимо фокусироваться на ценных воспоминаниях.

Осенью важно заботиться о своем ментальном здоровье, радовать себя и много спать. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала психолог Ирина Польгун.

Зависимость от света

При наступлении холодов постепенно сокращается световой день, от которого так сильно зависит человек.

«Наши предки были активны весной, летом, пока день был длиннее ночи, чтобы обеспечить себе выживание зимой. С наступлением длинных ночей природная активность человека, естественно, уменьшалась настолько, чтобы он мог выжить на запасенном питании. Но в наше время прогресс не дает человечеству возможности замедлиться в зимнее время года», — объясняет эксперт.

Сокращение светового дня приводит к состоянию вялости, близкой к так называемой «зимней спячке». Кроме того, намного быстрее расходуется энергия.

Приятные «напоминалки»

Польгун отмечает: чтобы не поддаться осенней хандре, необходимо заботиться о хорошем настроении, которое определяет количество внутренних ресурсов. Например, можно попробовать окружить себя приятными воспоминаниями из отпуска, поставить фотографии с памятных встреч и ярких вечеринок на видное место. Помогут также приобретенные сувениры.

«Сохраните все события, воспоминания которых вызывают улыбку и приятные ощущения в теле. Причем это важно как дома, так и на рабочем месте. Чем больше „напоминалочек“ о веселом, тем лучше ваше настроение, тем проще справляться с повседневной нагрузкой на работе и дома, когда солнца становится все меньше», — подчеркивает психолог.

Кроме того, стоит добавить ярких красок в жизнь — чаще смотреть на красивые, цветные вещи. Приятные оттенки активизируют состояние бодрости. Психолог предложила взять какой-либо предмет любимого цвета и расположить его так, чтобы он был виден в течение дня. Или же можно распечатать лист цветной бумаги и повесить его перед глазами.

О важности сна

Польгун напомнила и о важности качественного сна, так необходимого для полноценного отдыха. В осеннее и зимнее время увеличивается время использования искусственного света с экранов телевизоров и телефонов. Соответственно, снижается и физическая активность, а также выработка «гормонов счастья».

«Поэтому важно давать телу возможность двигаться и естественно уставать, чтобы сон был полноценным. Поддерживать двигательную активность в постоянном режиме, проводить время в движении на свежем воздухе и открытых пространствах, несмотря на погоду», — говорит эксперт.

По ее словам, легкие во время прогулок на свежем воздухе увеличиваются, что способствует спокойному эмоциональному состоянию.

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