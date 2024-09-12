Собянин рассказал о полезных сервисах портала mos.ru

Фото: mos.ru

Жители столицы имеют круглосуточный доступ более чем к 420 услугам и сервисам.

Благодаря порталу mos.ru 15,9 млн жителей Москвы и большое количество гостей города получают круглосуточный доступ более чем к 420 услугам и сервисам, которые охватывают все сферы жизни мегаполиса — от здоровья и образования до решения вопросов ЖКХ и планирования досуга. Соответствующая информация опубликована на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Так, портал может предоставить ряд полезных серверов. Например, к сервису «Вызов мастера» можно обратиться для устранения бытовых неполадок в доме или квартире. С помощью него есть возможность подать заявку на устранение 280 типов дефектов.

Еще один сервис для помощи местных жителей и гостей столицы — «Переезд в Москве», в котором каждый желающий может ознакомиться с пошаговыми персональными услугами для решения основных бытовых вопросов, связанных со сменой места жительства.

Кроме того, в нем есть три раздела, которые предусматривают разные этапы переезда: «Подготовка к переезду», «Первый месяц после переезда» и «Адаптация на новом месте».

Сервис «Вывоз ненужных вещей» поможет жителям Москвы отправить на экологичную переработку и утилизацию ненужные им вещи — от мелкой бытовой техники до пианино и автомобилей.

Портал mos.ru постоянно развивается, всё больше сервисов и услуг можно получить в онлайн-формате, а значит, жизнь в Москве будет еще комфортнее, отметил Собянин.