Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 сентября

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 16 по 22 сентября.

Солнце, завершая прохождение по знаку рассудочной Девы, следует принципу — все должно быть упорядочено, проанализировано и доведено до конечного результата. Великий мистификатор Нептун вносит же хаос в налаженную систему и заманивает в альтернативную реальность, в мир фантазий и грез. Это чревато потерей самоконтроля, особенно для людей, склонных к различным зависимостям.

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Воздержитесь от чрезмерного употребления алкоголя. А погрузиться в идеалистичный мир можно и с помощью фильмов с мистическим, религиозным или психологическим сюжетом, также подойдет жанр фэнтези или старые добрые сказки. Разделите свой досуг с друзьями, так как благоприятное влияние Урана склоняет к проявлению дружелюбия и коллективной деятельности.

Вы можете быстро почувствовать актуальные тренды и адаптироваться к новым веяниям. Освоение передовых технологий проходит легче и эффективнее под таким влиянием. Плутон, как планета и проводник новых возможностей, также благосклонна к Солнцу. Подобная космическая обстановка помогает хорошо видеть опасности и распознавать слабые места, выводит за пределы привычного сознания, наделяет талантом управления ресурсами и ведения бизнеса. В итоге, у каждого появляется возможность изменить мир и выйти из кризисных ситуаций подобно птице Феникс.

Мудрый космос дает шанс разрешить противоречия в обществе, проявив мудрость, милосердие, сплоченность. 18 сентября полнолуние на оси Дева-Рыбы и лунное затмение. Мы вступаем в очередной кармический коридор, когда наше внимание будет обращено на внутренние, психологические процессы. Затрагиваются темы здоровья и работы, поиск баланса между материальным и духовным.

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В это время повышается уровень тревожности, обостряется психоэмоциональное состояние, возможна апатия, слабость и недомогание. Велик риск ошибок. Постарайтесь найти золотую середину между отдыхом и занятостью. Не стоит на эти дни планировать ответственные дела, требующие затраты энергии и концентрации. Это время, чтобы побыть в тишине и прислушаться к своим потребностям.

Обратите внимание на свое здоровье, пересмотрите условия сотрудничества и работы в целом. Не слишком ли вы занижаете свою ценность? Возможно, вы способны на большее. Помните, что все дела и поступки, заложенные сейчас, будут иметь отклик в течение 19 лет.

С 22 сентября Солнце окрашивается миролюбивыми тонами Весов. А положительное воздействие Плутона и Урана дает жизненную силу к активным действиям в социуме и партнерстве, усиливает тягу к противоположному полу. Запуск креативного проекта или внедрение собственного изобретения, несомненно, поможет добиться успеха, популярности и известности.

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В воскресенье и Венера включается в страстную энергию Скорпиона под натиском Плутона. Давление на сферу партнерства, любви и нахождения точки равновесия становится настолько мощным, что потребуются ваши волевые качества для сохранения контроля над ситуацией.

Эксцентричность рвется наружу. Самое оптимальное место ей на сцене, где зажигаются звезды. Устройте шоу любимому человеку или посетите уроки танцев. Так вы не только раскроете свою чувственность, но и разрядите эмоциональный накал данного периода. Стиль милитари или вамп, красные и бордовые тона, принты с агрессивной символикой, отделка из кожи или меха оптимально сочетается с энергетикой Венеры.

Эта неделя больше располагает к разрушению старых отживших форм личных или деловых отношений и их глобальной трансформации в новое качество. Можно воспользоваться этой энергией, чтобы найти такое дело, которое заряжает позитивом или сделать в космос запрос на богатство. Из психотехник подойдут финансовые тренинги или магические денежные ритуалы.

Овен — гороскоп на неделю

Овны, если вы планировали сделать ремонт, пройти медицинское обследование или приобрести домашнего питомца — пользуйтесь моментом. Трудоустройство сулит выгоду и комфортный климат в коллективе.

Стремление к самосовершенствованию пойдет на пользу. Вам под силу сейчас освоить новый практический навык или отшлифовать мастерство, которым вы уже обладаете.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, смело отправляйтесь на сцену, трибуну или в любое публичное место и заявите о себе. Успех, популярность и всеобщее внимание вам гарантировано.

Оставьте скромность дома и хотя бы на время почувствуйте себя звездой. Возможны подарки и приятные сюрпризы от любимого человека

Для тех, кто в поиске второй половины — есть шанс встретить человека, с которым вы ощутите радость и счастье.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам пришла пора расслабиться. Наслаждение тишиной и покоем благоприятно скажется на психическом здоровье. Семейная идиллия и взаимопонимание с домочадцами настроят струны вашей души на миролюбивый и гармоничный лад.

Использование техник по организации пространства позволит высвободить положительную энергию. Вы будете чувствовать себя дома уютно и под защитой.

Рак — гороскоп на неделю

Раки открыты для новых знакомств. Интуиция работает с присущей вам силой и способствует получению нужной и полезной информации. Решение сложных жизненных задач происходит легко, хоть и нестандартным образом.

Используйте качества коммуникабельности и дружелюбия, это поможет в установлении полезных контактов, а поездки и командировки окажутся весьма удачными.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, это отличный период для повышения по службе, трудоустройства или получения финансового вознаграждения от руководства. Вы способны влиться в любую иерархическую структуру и прочно там закрепиться.

Появится возможность установить длительные и серьезные отношения. Уверенное и планомерное движение к цели приведет к реализации задуманного и выгодному сотрудничеству.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев любые начинания в спортивной, научной, творческой деятельности открывают новые перспективы. Получение профессиональных советов позволит улучшить свою жизнь и добиться больших успехов.

Расширению сферы личного влияния также способствуют международные контакты, поездки, преподавание и обучение.

На этой неделе вы заручитесь общественным уважением и обретете заслуженную репутацию.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов наступает благоприятный период для более легкого восстановления после болезни, прохождения санаторно-курортного лечения или курса массажа, а также для оформления медицинской страховки на выгодных условиях.

Постарайтесь избегать ситуаций, которые ввергают в стресс. Эмоционально сбалансированное состояние позволит вам накопить силу и энергию. Благотворительность, сделанная от чистого сердца, вернется вам сторицей.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, наслаждайтесь разнообразием любовных историй или флиртом в социальных сетях. Внесите новизну в имеющиеся отношения. Это поможет вдохновить и заинтересовать партнера еще больше.

Прекрасный повод заиметь новых друзей, соратников и единомышленников в ходе неформальных встреч или общественных мероприятий. Для окружающих — вы притягательная личность на волне творческой популярности.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам успешные подвижки в профессиональной деятельности добавят еще больше импульса и мотивации. Для поднятия своего авторитета самое время начинать новые проекты, проявлять деловые качества и умственные способности.

Направьте силы на наведение порядка в делах и связях. Вперед, к еще непокоренным вершинам — такой слоган настроит вас на активные действия.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги сумеют подать себя так, чтобы высветить свои достоинства. Побудьте в центре внимания других людей. Браво — это самое частое слово, которое вы услышите в свой адрес. Можно задуматься о получении дополнительного образования или защиты диссертации.

Активизируется романтизм и увлечения противоположным полом. Страсть может вспыхнуть как во время путешествия, так и в ходе спортивной, научной или любой творческой деятельности.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев благоприятная атмосфера в семейных и имущественных делах. Удачный период для расширения своего жизненного пространства.

Покупка недвижимости или участка земли, ремонт, переоборудование и страхование помещений сулит выгоду и надежное вложение капитала. Прежде чем сделать окончательный выбор, прислушайтесь к мнению близких людей.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, у вас наступает прекрасный период для плодотворного общения с коллегами, одноклассниками, родственниками и соседями, а также для налаживания контактов с клиентами, подписчиками, консультантами.

Договоры и соглашения, заключенные с деловыми партнерами, заложат крепкий фундамент вашей деятельности. Загородная поездка может принести приятное, лёгкое и интересное знакомство.