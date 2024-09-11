Собянин учредил гранты для колледжей за высокие результаты обучения студентов

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Полученные деньги будут расходоваться на поощрение учителей и мастеров производственного обучения.

Московским колледжам будут выдаваться гранты за высокие результаты в обучении учащихся. Показателями успешности будут считаться трудоустройство выпускников, победы в чемпионатах профессионального мастерства, высокие оценки на квалификационных и демонстрационных экзаменах. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальника, ежегодно колледжам Москвы будут выдаваться 20 грантов, в том числе три гранта первой степени по 40 миллионов рублей, семь грантов второй степени по 25 миллионов рублей, 10 грантов третьей степени по 15 миллионов рублей. Полученные деньги будут расходоваться на поощрение учителей и мастеров производственного обучения.

Первые колледжи — получатели грантов будут определены по итогам текущего учебного года, добавил Сергей Собянин. В дальнейшем их планируется вручать ежегодно.