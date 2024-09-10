Шаги к эскалации? Страны НАТО начали боевую подготовку у границ с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory

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Одна из тренировок с привлечением военных и техники стартовала накануне в Германии. Мероприятия пройдут также в Эстонии, Латвии и Финляндии.

Страны-члены Североатлантического альянса начали военные учения у границ России. Об этом сообщается на сайте Верховного главнокомандования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

Так, с 9 по 20 сентября в Германии пройдут учения Steadfast Foxtrot ’24. Они направлены на проверку стратегического, оперативного и тактического уровня готовности войск альянса при планировании и выполнении военных операций.

В Греции стартуют учения Ramstein Flag 24 с 30 сентября по 11 октября. В ходе них войска пройдут обучение высокого класса и в том числе будут выполнять реалистичные задачи в сложной оперативной обстановке. Пройдут учения под руководством AIRCOM — Объединенного авиационного командования.

С 7 по 12 ноября в Эстонии пройдут Cyber Coalition. Это одни из крупных учений НАТО, которые проводятся каждый год. Их суть в коллективной киберзащите для улучшения сотрудничества в области киберпространства.

Как передает РИА Новости, всего страны НАТО проведут 12 учений. Кроме того, еще 8 сентября в Словакии начались Toxic Valley. Проходить они будут до 19 сентября. Эти учения предполагают операции с химико-биологическими войсками. В Венгрии с 28 августа по 29 сентября проходят Brave Warrior. В ходе них войска отрабатывают взаимодействие расквартированной в стране многонациональной боевой группы.

В Латвии еще 3 сентября начались учения Namejs и будут длиться до 7 октября. В них принимает участие многонациональная дивизия «Север», сформированная в 2019 году. Также Финляндия намерена с участием НАТО провести национальные учения Hammer 2024. Проходить они будут на границе с Россией с 30 октября по 12 ноября. Целью этих учений, как указывается, является проверка механизированных подразделений.

Также будут проводиться военные учения в Турции и Болгарии под названиями Mavi Balina и Poseidon’24 соответственно. Если в ходе первой тренировки будет уделяться внимание подводным силам, то во второй — борьбе с морскими минами.

Еще планируются учения в Испании и Италии.

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Тем временем Россия начала учения «Океан-2024» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. Мероприятия пройдут до 16 сентября, к ним привлекут более 400 боевых кораблей, подлодок, более 120 самолетов и вертолетов, а также более 90 тысяч личного состава.

Проведение учений НАТО и России в одно время прокомментировали в Кремле.

«Это весьма и весьма распространенная практика проведения таких контручений, это часто встречается», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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