Военный эксперт рассказал, какие войска НАТО могут появиться на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Любая страна, чьи армейские соединения окажутся на Украине, станет законной целью для РФ.

Войска НАТО могут появиться на Украине. Об этом пишет The Guardian. Ситуацию в беседе с «Радио 1» обсудил Виктор Литовкин, военный обозреватель и полковник в отставке.

«На Украине, если и могут появиться, то не войска НАТО, а войска конкретной страны. Будет ли отвечать за них командование НАТО — вопрос дискуссионный, потому что НАТО не давало своего согласия, чтобы какая-то страна под своим флагом оказалась на территории Украины», — объяснил офицер.

Эксперт уверен, что любая страна, чьи армейские соединения окажутся на Украине, станет законной целью для России.

«В НАТО воевать с Россией — с ракетно-ядерной державой — не собираются, потому что ядерный удар по территории Европы превратит густонаселенную часть планеты в радиационное поле», — заключил Литовкин.

Ранее 5-tv.ru писал, как Россия ответит на присутствие сил НАТО в Черном море и примет все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.