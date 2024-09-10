Режим выживания: к каким проблемам приводит систематический недосып

Фото: 5-tv.ru

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Отсутствие нормального сна не только снижает работоспособность человека.

Короткий сон ночью неизбежно приводит к возникновению хронических патологий органов и преждевременному старению организма. Об этом сообщил врач-невролог Вячеслав Ананенко в беседе с изданием Газета.ру.

«Период ночи — основное время для починки тех неполадок в организме, которые сформировались во время дневной активности всех органов. И хронический недосып даже в один-два часа приводит к остаточным поломкам в клетках органов, которые мозг не успел полноценно восстановить за укороченный период сна», — отметил Ананенко.

Если злоупотреблять ночной активностью, то проблемы суммируются. Это приводит к патологии органов или целого организма.

Семь часов сна — самое лучшее время, поскольку за этот период тело человека может полностью восстановиться. По словам эксперта, именно по этой причине здоровый сон является лекарством от всех болезней и преждевременной старости.

При недосыпе мозг работает на предельных скоростях. В связи с чем появляется риск возникновения психопатологических расстройств.

Невролог отметил, что во время короткого сна происходит поломка в гипоталамусе — центре управления всеми внутренними органами и эндокринными железами. В этом режиме он запускает процесс выживания организма через выброс гормона стресса. Это истощает сердечно-сосудистую систему, надпочечники и щитовидную железу.

В итоге у человека могут возникнуть нарушения в области сердца, артериального давления, пищеварения и много другое. Кроме того, недосып приводит к неврастении, головным болям, частой смене настроения, повышенной раздражительности, склонности к депрессии и тревоге.

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