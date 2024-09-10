Во время ночной атаки украинских беспилотников в Раменском погиб ребенок

Фото, видео: 5-tv.ru

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Этой ночью более десятка направленных на столицу дронов были сбиты силами ПВО в Московской области.

Во время ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Московскую область погиб ребенок. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, от осколков сбитых российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) дронов также пострадали многоквартирные дома в Раменском.

«На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей. Все экстренные службы оперативно прибыли на место. Глава округа также там, организован штаб. Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома. К сожалению, погиб девятилетний ребенок», — написал он.

Как отметил Воробьев, еще один БПЛА попал в дом по Высоковольтной улице, там повреждена квартира на 9-м этаже, есть пострадавшие. На место незамедлительно были направлены представители всех соответствующих служб. Эвакуированных жителей опасных районов власти Подмосковья сейчас размещают в пунктах временного пребывания в ДК имени. Воровского и в школе на Высоковольтной улице.

По данным губернатора, всего этой ночью российские силы ПВО сбили 14 беспилотников в следующих городских округах: Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Временно исполняющий обязанности главы Раменского городского округа Эдуард Малышев призвал жителей сохранять спокойствие, оставаться в безопасных местах и следовать рекомендациям экстренных служб.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередном сбитом БПЛА в этом районе в 05:37. По данным ТАСС, пожар в жилом доме на Спортивном проезде потушили. Аэропорт Жуковский закрыт на прием и вылет самолетов.

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