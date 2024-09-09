Теракт, похищение и мародерство: СК расследует преступления боевиков ВСУ под Курском

СК России возбудил дела против двух боевиков ВСУ за ряд преступлений под Курском

Фото: Reuters / Thomas Peter

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Неонацисты незаконно попытались проникнуть на территорию России. В Курской области они совершили ряд преступлений, двое подозреваемых уже задержаны после того, как были взяты в плен.

Главное военное СУ Следственного комитета России возбудило уголовные дела в отношении двух боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые подозреваются в совершении ряда преступления в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, дело возбуждено в отношении боевиков 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ 36-летнего Виталия Панченко и 30-летнего Ивана Дмитракова. Они подозреваются в совершении следующих преступлений:

«Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное организованной группой общеопасным способом, по мотивам ненависти или вражды»;

«Террористический акт, совершенный организованной группой и повлекший причинение смерти человеку»;

«Незаконное ношение оружия и боеприпасов, совершенное организованной группой»;

«Незаконное ношение взрывчатых веществ, совершенное организованной группой»;

«Незаконное ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия, совершенное организованной группой»;

«Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов»;

«Применение насилия опасного для жизни в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»;

«Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группы».

Вместе с тем Панченко подозревается в совершении следующих преступлений: «Похищение человека, совершенное организованной группой, повлекшее тяжкие последствия» и «Мародерство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, соединенное с угрозой убийства или причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Следствие выяснило, что 7 августа Панченко и Дмитраков, вооруженные автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств и военной техники, действуя в составе ВСУ, незаконно пресекли госграницу России. Боевики много раз открывали огонь на поражение по войскам РФ и мирному населению. Делалось это для устрашения граждан, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности властей.

Помимо этого, Панченко вместе с другими украинскими боевиками поместил трех россиян против их воли в кузов грузовика и вывез в Незалежную. При этом граждан избивали и угрожали им. Затем Панченко снова проник с боевиками ВСУ на территорию России и забрал продукты из магазина в городе Суджа Курской области.

Дмитракова и Панченко удалось взять в плен во время боев российских войск с ВСУ, в дальнейшем боевиков передали следственным органам. Сейчас в отношении них проводятся следственные и процессуальные действия. Расследование продолжается.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потери ВСУ в Курской области уже составили 11,4 тысячи боевиков. Войска киевского режима теряют на поле боя также и военную технику.