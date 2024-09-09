«Не думал, что творю»: избивавший людей боевик ВСУ рассказал, что боится последствий

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Украинские разведчики снимали на видео, как унижают и бьют бойцов РФ и мирных граждан в Курской области.

Разведчик 61-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Виталий Панченко, попавший в плен к армии России, рассказал, что боится последствий после избиения людей в Курской области. Об этом передает ТАСС.

Панченко вместе с другими боевиками сдался в плен 15 августа спецназу «Ахмат». Они единственные выжили после удара РФ по двум группам ВСУ под Суджей. Украинские разведчики имели при себе экшн-камеры. На них Панченко вместе с боевиками записывали видео, на которых помещают в грузовики, бьют и унижают бойцов РФ и мирных жителей. Пленный рассказал, что кадры были сняты в Суджанском районе под Курском.

«Мне страшно, просто. Не думал в тот момент, что я вообще творю. Я был не прав, не знаю, зачем я это сделал», — сказал Панченко.

Причем все боевики, задерживающие людей под Суджей, знали, что в числе пленников есть мирные жители. Кроме того, Панченко попросил прощения у родных людей, пострадавших от его рук.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стало известно о зверских действиях наемников под Курском. Российские силовики уже точно знают, из каких стран боевики действуют в Курской области.