Бауманка, Москино, метро: Путин и Собянин открыли новые объекты в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Глава государства и мэр столицы поздравили москвичей с днем рождения любимого города и рассказали о существенных изменениях в его облике.

По традиции в день рождения Москвы ее мэр Сергей Собянин и президент России Владимир Путин торжественно открыли ряд новых объектов в городе. В этом году ими стали новые корпуса МГТУ имени Баумана, первая очередь кинопарка «Москино» и четыре станции новой Троицкой линии Московского метро.

Новый кампус Бауманки

В сентябре 2024 года завершились работы над новым кампусом МГТУ имени Баумана, расположенном поблизости от исторических зданий университета на Яузе. Строители доложили о готовности ряда объектов, в числе которых:

— центральный кластер общей площадью около 51 тысячи квадратных метров, состоящий из пяти зданий высотой от четырех до шести этажей. Все пять зданий объединены парящей кровлей купола — мембранной конструкцией, которая защищает внутренний двор от непогоды. Центром площади стало «Дерево знаний» — дуб, вокруг которого расположится амфитеатр для студентов и сотрудников университета. При этом внутренний двор будет открытым и для горожан;

— многофункциональный комплекс «Квантум Парк» общей площадью 13,8 тысячи квадратных метров, в котором разместились научно-исследовательские лаборатории, коворкинги, пространства для презентации научных разработок. Здание «Квантум Парка» — одно из самых больших и технически оснащенных в новом кластере;

— комплекс общежитий университета, рассчитанный примерно на 2,3 тысячи студентов. Помимо жилых комнат в двух корпусах общей площадью 60,5 тысячи квадратных метров размещены многофункциональный образовательно-досуговый центр, мультимедийные пространства и социальная инфраструктура;

— велопешеходный мост через Яузу протяженностью 243 метра, который связывает учебные корпуса университета с Рубцовской набережной и корпусами госпиталя имени Бурденко. На мосту предусмотрены велодорожки, зона для отдыха и смотровая площадка. Также мост оснащен пандусами для велосипедистов, лестничными сходами и лифтами для маломобильных граждан.

Первая очередь кинопарка «Москино»

Кинопарк «Москино» — одна из площадок Московского кинокластера — проекта мирового уровня, создаваемого в российской столице. Вместе с тремя площадками Киностудии Горького он должен стать крупнейшей киностудией России. Планируется, что к 2030 году на базе Московского кинокластера будет сниматься до 80% отечественного кино.

К этому году завершен первый этап проекта: на территории площадью 180 гектаров построено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. Также создан натурный хромакей — площадка для натурных съемок с использованием компьютерной графики. При необходимости возможна установка самолета Ту-154.

В 2023–2024 годах на площадках кинопарка уже снято 55 проектов, в работе находятся около 20 и запланированы еще 15. В свободное от съемок время кинопарк работает как объект для экскурсий и различных мероприятий.

Планируется, что к 2030 году площадь кинопарка «Москино» превысит 1 100 гектаров, на которых будет построено более 60 натурных локаций. Таким образом он станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Локации будут включать в себя города России, Европы, Ближнего Востока и других регионов планеты. Это позволит снимать свыше 200 фильмов в год.

Первый участок Троицкой линии метро

Протяженность первого участка новой Троицкой линии Московского метро составляет 8,3 километра, на которых разместились четыре станции: «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Таким образом на карте Москвы появилась новая, 16-я линия метро.

В дальнейшем новая Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК «ЗИЛ» в Даниловском районе до города Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы. Дополнительную линию метро также получат районы, прилегающие к Ленинскому проспекту.

Длина ветки составит более 43 километров, на которых будет создано 17 станций. Линия станет одним из самых протяженных радиусов Московского метро и самым большим за МКАД. В зоне притяжения линии проживают более 1,5 миллиона человек. Это число будет расти благодаря активному строительству новой недвижимости.

Предполагается, что с полным запуском Троицкая линия снизит нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской, а также Бутовскую линию метрополитена и позволит сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии городских инфраструктурных объектов в Москве.