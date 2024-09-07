Путин принимает участие в открытии городских инфраструктурных объектов в Москве

Фото, видео: Reuters / SPUTNIK; 5-tv.ru

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В столице открываются кампус МГТУ имени Баумана, первая очередь кинопарка Москино и первый участок Троицкой линии метро.

Глава российского государства Владимир Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов в Москве. Вместе с ним на мероприятии присутствовал глава столицы Сергей Собянин.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Как всегда, мы в День города открываем ряд объектов с вашим участием. Один из таких объектов — это кампус МГТУ им. Баумана, один из ведущих инженерных вузов, который обеспечивает технологическую независимость страны в значительной степени. По вашему поручению мы строили новый кампус в течение трех лет, а в прошлом году вы принимали участие — ряд корпусов уже был построен, мы вам докладывали: из 14 корпусов 6 было построено, и в этом году запустили уже вторую очередь», — произнес мэр столицы.

В столице, в частности, открываются кампус МГТУ имени Баумана, первая очередь кинопарка Москино и первый участок Троицкой линии Московского метрополитена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города. Москве в этом году исполнилось 877 лет.