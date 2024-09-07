«С днем рождения, Москва»: Собянин поздравил жителей столицы с Днем города

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin; 5-tv.ru

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В этом году Москве исполняется 877 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем города, который в 2024 году проходит 7 сентября. Свое обращение к москвичам Собянин опубликовал в Telegram-канале.

«Дорогие москвичи! Поздравляю вас с Днем города! Москве исполнилось 877 лет. Город-герой и город-труженик, город детского смеха и мудрости убеленных седин, город великих свершений и тихого семейного счастья», — провозгласил Собянин.

По словам мэра, Москва стала домом для миллионов людей, а также крепким оплотом всей Российской Федерации. Собянин с гордостью подчеркнул, что в столице живут трудолюбивые, мужественные и стойкие люди.

«Желаю вам здоровья, удачи и долгих лет жизни! С праздником, друзья! С днем рождения, Москва!», — заключил градоначальник.

День города Москва традиционно отмечают в первую или вторую субботу сентября. Впервые торжества в честь Дня города прошли в Москве в 1847 году в честь 700-летнего юбилея города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин представил стратегию улучшения качества городской среды в Москве.