И не подумаешь: неочевидный симптом сердечного заболевания

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Если о каком-то симптоме кажется — пройдет, это не так. Лучше предупредить, чем потом столкнуться с массой проблем.

Помимо боли в левом подреберье, отдающей в левую руку, в затылочной области и мелькания мушек перед глазами есть и другие симптомы, сигнализирующие о болезнях сердца. О них в интервью изданию Газета.ру рассказал врач-терапевт, кардиолог Константин Иванов.

Так, на болезни сердца могут указывать храп и прерывистый сон, ощущение кома в горле и повышенная потливость при отсутствии физической нагрузки и сильных переживаний, а также постоянный кашель, который говорит о скоплении жидкости в легких. А это чревато сердечной недостаточностью.

«Если вам кажется, что ваш супруг выступает по ночам в симфоническом оркестре, солистом, то, к сожалению, это может быть очень грозным симптомом, в том числе остановки дыхания во время сна», — отметил Иванов.

Однако есть симптомы, к которым относиться халатно очень опасно. Среди них: нарушение ритма сердца и проводимости, приступы потери сознания или предпотери сознания, головокружение, отеки нижних конечностей и ускоренное, либо замедленное, либо неровное сердцебиение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать после удаления зуба.