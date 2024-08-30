Собянин вручил награды за вклад в развитие отечественного кинематографа

Фото, видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin; 5-tv.ru

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Правительственных грамот удостоились 23 работника киноиндустрии.

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды представителям российской киноотрасли, поздравив их с профессиональным праздником. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Мероприятие состоялось в пятницу, 30 августа, в Киностудии Горького на Рязанском проспекте.

«Очевидно, что люди, которые здесь собрались, являются драйвером, ядром, лицом московской российской киноиндустрии», — отмечается в Telegram-канале главы столицы.

По его словам, российский кинематограф развивается благодаря талантливым деятелям этой отрасли искусства.

Почетной грамотой правительства столицы отмечена генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова. Благодарность получили генеральный директор компании «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук, а также основатель кинокомпании «Водород» Михаил Врубель и режиссер, основатель и соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio Федор Бондарчук.

Кроме того, почетными благодарностями отмечены генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг», председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Благодарности удостоились 23 сотрудника российской киноиндустрии.

Как ожидается, здесь появится часть Московского кинокластера, где будут реализовываться проекты в сфере креативных индустрий. Площадка станет третьей для киностудии, сейчас она развивается в Валдайском проезде и на улице Эйзенштейна. На площадке уже функционируют, в частности, Центр моды и дизайна, четыре съемочных павильона с застройкой и два XR-павильона для съемок с технологией расширенной реальности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин рассказал о городской поддержке экспортеров.