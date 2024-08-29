Собянин наградил многодетные семьи почетным знаком «Родительская слава»

Фото: mos.ru

За последние 14 лет число многодетных семей в столице увеличилось в три раза.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о награждении 13 многодетных семей почетным знаком «Родительская слава». Об этом сообщается на портале mos.ru.

Среди тех, кто удостоен награды, — Ольга и Денис Лобовы — родители 11 детей, а также Ксения Трусихина и Алексей Конкин, у которых 10 детей.

В общей сложности почетным знаком «Родительская слава города Москвы» награждены порядка 360 семей. «Это дань уважения людям, взявшим на себя огромную ответственность — достойно воспитать пятерых и больше детей», — отметил Собянин в своем Telegram.

При награждении одному из родителей (усыновителей) выплачивают 275 тыс. рублей.

За последние 14 лет число многодетных семей в столице увеличилось в три раза — до 200 тыс. В них воспитываются около 500 тыс. детей. Помимо выплат на детей, многодетные семьи ежемесячно получают скидки и пособия на оплату ЖКУ, взносов на капремонт, телефонной связи. Кроме того, для родителей и детей до 18 лет проезд в общественном транспорте бесплатный.

Ранее 5-tv.ru писал, что семьям участников СВО помогут оформить субсидию на оплату ЖКУ в Москве.