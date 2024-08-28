Павла Дурова доставили в суд в Париже

Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org

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Основателя Telegram подозревают в совершении преступлений по 12 пунктам.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров доставлен в суд Парижа. Об этом 28 августа сообщила газета le Figaro.

Срок задержания Дурова под стражей истек. Теперь суд должен изучить дело, а по итогам его рассмотрения вынесет решение или предъявит обвинения, либо отпустит бизнесмена.

Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на источник, Дурова направили к следственному судье после того, как окончился допрос в полицейском участке.

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Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже в субботу, 24 августа. Сообщалось, что ордер на его арест был выдан за час до приземления частного джета бизнесмена во Франции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

Предположительно, задержание Дурова связано с его отказом от сотрудничества с властями страны. Прокуратура Парижа на днях предъявила ему обвинение в совершении 12 преступлений. Среди них — мошенничество, распространение наркотиков и детской порнографии. Бизнесмену грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Сам Макрон заявил, что Дуров задержан в рамках «продолжающегося судебного расследования». Французский лидер подчеркнул: это не политическое решение.

Ранее 5-tv.ru писал, что французский адвокат Лукас Винсент рассказал о возможном исходе дела по Дурову.