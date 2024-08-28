Брат Павла Дурова объявлен в розыск во Франции

Фото: Reuters / Manon Cruz

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Ордер на его арест был выдан еще в марте 2024 года, пишут СМИ.

Власти Франции объявили старшего брата основателя Telegram Павла Дурова — программиста Николая Дурова в розыск. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на административный документ.

Указывается, что ордеры на арест братьев Дуровых были выданы еще в марте 2024 года по обвинениям в «соучастии в хранении, распространении и демонстрации порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы».

Отмечается, что расследование в отношении Telegram началось еще в марте после того, как администрация мессенджера не ответила на судебный запрос об идентификации пользователя, подозреваемого в противоправных действиях.

Прокуратура Парижа отказалась комментировать эти ордеры, обосновав тем, что расследование является секретным.

«На данном этапе единственным человеком, которого допрашивают по этому делу, является Павел Дуров», — добавили в прокуратуре.

При этом текущее местонахождение Николая Дурова сейчас неизвестно.

Причем вице-президент Telegram Илья Перекопский тоже упоминается в кратком изложении дела, но в документе не указывается, выдан ли ордер на его арест.

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже в субботу, 24 августа. Сообщалось, что ордер на его арест был выдан за час до приземления частного джета бизнесмена во Франции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

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Предположительно, задержание Дурова связано с его отказом от сотрудничества с властями страны. Прокуратура Парижа на днях предъявила ему обвинение в совершении 12 преступлений. Бизнесмену грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Сам Макрон заявил, что Дуров задержан в рамках «продолжающегося судебного расследования». Французский лидер подчеркнул: это не политическое решение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дурова могут арестовать на год для предварительного следствия. Как объяснил французский адвокат Лукас Винсент, в этом случае бизнесмен имеет право подать ходатайство об освобождении.