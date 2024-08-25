«Случайно узнал»: отец Дурова прокомментировал задержание сына

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Durov; 5-tv.ru

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Основателя Telegram схватили в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту.

Отец миллиардера, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова прокомментировал задержание сына. Валерий Дуров в беседе с 5-tv.ru подчеркнул, что узнал об этом случайно.

«Случайно узнал, да, недавно», — сказал он.

Валерий Дуров отметил, что добавить ему нечего, он не в курсе происходящего.

Дурова задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из своего частного джета. По данным СМИ, на него во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

Сейчас Дурова арестовали. Ему грозит до 20 лет заключения. При этом бизнесмен является гражданином Франции, потому не подлежит обмену или экстрадиции. Дуров предстанет перед судом уже сегодня, 25 августа. Вероятно, это задержание говорит о том, что началась большая политическая игра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому выгодно задержание Павла Дурова. Западные спецслужбы в современных условиях проявляют большой интерес к Telegram, подчеркнул политолог Алексей Аксютенко.