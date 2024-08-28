Более 41,5 тысячи книг передали библиотеки и культурные центры Москвы в ЛНР и ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Прудников

Издание поступают не только в читальные залы республик, но и в интернаты и военные госпитали.

Библиотеки и культурные центры Москвы передали более 41,5 тыс. книг в Донецкую и Луганскую народные республики с начала специальной военной операции. Об этом 28 августа сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Книги передаются с 2022 года и поступают в библиотеки, военные госпитали и интернаты Донбасса. Так, в первый год столичные библиотеки в рамках благотворительного проекта «Библиотеки Москвы — библиотекам ДНР и ЛНР» собрали для жителей двух регионов 5,5 тыс. книг на русском языке и еще около 20,3 тыс. экземпляров выделили из своих фондов.

Годом позже в Донбасс из фондов было отправлено еще более 11,2 тыс. книг, а за первые шесть месяцев 2024 года — более 4,6 тыс. экземпляров.

Помимо этого библиотеки и центры культуры Москвы оказывают жителям Донбасса и другую помощь. В частности, за указанный период столичные культурные учреждения выделили около 3 тыс. билетов на мероприятия для жителей Донбасса.

Кроме того, они участвуют в сборе гуманитарной помощи, передают жителям региона и бойцам письма и поздравления москвичей, а также предоставляют детям военнослужащих-контрактников, мобилизованных военных и добровольцев бесплатное посещение кружков и секций.