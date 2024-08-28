Собянин рассказал о городской поддержке экспортеров

Фото: Telegram / Сергей Собянин. Личный блог / blogsobyanin

На долю столицы приходится пятая часть компаний-экспортеров в стране.

Столичные компании поставляют свои товары в 170 стран, а общий оборот продукции составил 108 млрд рублей, а для поддержки и помощи был создан Московский экспортный центр (МЭЦ). Об успехах в развитии предпринимателей города 28 августа в своем личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Экспортеры продолжают расширять присутствие на рынках дружественных стран: объем поддержанного экспорта вырос на 80% за первое полугодие 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года», — написал он.

Мэр столицы поделился статистикой: так, за время работы МЭЦ, его инструментами воспользовались более 17 тыс. компаний, а 1,5 тыс. из них смогли выйти на рынки более чем 110 стран мира. Для предпринимателей открыто множество различных образовательных платформ: Московская школа экспортера, «Час с торговым представителем Российской Федерации» и «Диалог с цифровым атташе», программы-акселераторы бизнеса.

Кроме того, МЭЦ организовывает и участвует в международных выставках и бизнес-миссиях.

«За минувшие семь лет московские бизнесмены представили свою продукцию под единым брендом Made in Moscow на 200 международных миссиях в 56 странах, а объем заключенных контрактов по итогам переговоров превысил 5,5 млрд рублей», — отметил Собянин.

Среди компаний, которые с помощью МЭЦ смогли выйти на международный уровень, мэр назвал «Таргетт» (разработчик решений виртуальной реальности для обучения врачей и студентов медицинских вузов), TrueConf (разработчик и экспортера программных продуктов для корпоративных коммуникаций), ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ (производство высокоточного электронного оборудования неразрушающего контроля) и «Интеллектуальные Робот Системы» (производство роботехнических комплексов).

Кроме того, как отметил Собянин, МЭЦ уделяет внимание экспорту креативных индустрий, кино, анимации. По итогам бизнес-миссии в Китай «Союзмультфильм» договорился о поставке анимационных фильмов на китайский рынок, а после выставки Film Bazaar 2023 компания «ЭМАЙ Энтертейнмент» заключила договор о совместном производстве фильма с индийскими коллегами.

«С 2019 года экспортеры города получили от правительства Москвы финансовую поддержку в виде субсидий и грантов на сумму 1,8 млрд рублей. При этом сумма контрактов, заключенных получателями мер финансовой поддержки экспортеров, превысила 57 млрд рублей. Столица продолжит создавать условия для развития московского бизнеса на международной арене и внедрять новые инструменты поддержки предпринимателей», — подытожил мэр Москвы.