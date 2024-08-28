В Google скрывали от акционеров проблемы с судами в России

«Ведомости»: Google пытается уйти в юрисдикцию США после проблем с судами в РФ

Фото: Reuters / Andrew Kelly

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В США вскоре пройдет первое слушание по иску компании к российским СМИ.

Американская компания Google скрывала от акционеров проблемы с судами в России и в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Теперь же она пытается уйти в юрисдикцию Соединенных Штатов и Великобритании. Об этом пишет издание «Ведомости».

В окружном суде штата Калифорния в среду, 28 августа, пройдет первое слушание по иску американской компании Google к российским телеканалам Russia Today, «Спас» и «Царьград» с требованием ввести антиисковые запреты из-за принятия решения инстанций в РФ о разблокировке их каналов на платформе YouTube. Аналогичный иск был подан в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса.

«Американская компания добивается судебного решения (anti-enforcement claims), которое не позволило бы иностранным компаниям в будущем предъявлять претензии Google за пределами США и Британии», — объяснил партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян.

Иск подан для того, чтобы заблокировать активность компаний из России в зарубежных юрисдикциях, где исполняются сейчас решения инстанций. По словам Зурабяна, материнская компания «Гугл» — Alphabet — уже давно не фиксировала в публичных отчетах данные о судах, создавших риски для зарубежных активов компании.

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В отчетности Alphabet говорится, что есть некоторые юридические вопросы, связанные с Россией, но детали не указываются. Так, суд в ЮАР в ходе разбирательства решил арестовать все активы Alphabet на территории республики в обеспечение заявление российского телеканала «Спас».

«Руководство Google теоретически в сложившейся ситуации могло принять меры для сокрытия от акционеров существенных фактов деятельности, таких как наложение на компанию штрафов, в том числе, и в России, или возможного ареста активов, как в ЮАР», — считает адвокат Дмитрий Аграновский.

Он объяснил, что требования Google направлены против заявлений СМИ из РФ о признании и приведении в исполнение соответствующих решений российских судов за рубежом. Сейчас нужно дождаться конца заседания в США, а потом и в Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что некоторые россияне заявили о прекращении работы площадки YouTube. Пользователи даже не моли открыть главную страницу видеохостинга. Больше всего обращений пришло от жителей столичного региона — 21%. На фоне сбоев в работе YouTube кратно выросло число скачиваний приложения «VK Видео».