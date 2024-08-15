Российский бизнес уходит с корпоративных почтовых сервисов Google и Microsoft

Фото: www.globallookpress.com / Mateusz Slodkowski

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Пользователи все чаще отдают предпочтение отечественным e-mail-платформам.

Российские компании активно меняют корпоративные почтовые сервисы, предпочитая зарубежным Google и Microsoft отечественные платформы. За год количество пользователей электронных почт Gmail сократилось на 26%, Outlook покинули около 40%. Об этом говорят результаты исследований провайдера «Рунити», с которыми ознакомились журналисты «Известий».

Согласно этим данным, россияне теперь все чаще выбирают российские e-mail-платформы, в том числе доменные почты местных хостинг-провайдеров — ящики, привязанные к адресу сайта компании. Эксперты отмечают, что максимальный прирост наблюдается в сервисе хостингового и облачного провайдера «Рег.ру», в течение года количество регистраций увеличилось на 22%. В доменной почте Beget — на 8%, в SpaceWeb — на 7%, в R01 — на 5% и в TimeWeb — на 4%.

Статистика подтверждается опытом бизнес-юнита Mail.ru. Директор подразделения Андрей Сумин заявил, что большинство новых юзеров пришли именно в этом году, всего около полутора миллионов. Таким образом показатель средней месячной аудитории платформы за II квартал 2024 года составил 49,6 миллиона пользователей.

Корпорации Microsoft и Google поддерживают антироссийские санкции, ограничения с их стороны начали поступать с 2022 года. Что касается закрытия облачных сервисов для жителей РФ, предупреждения публиковались еще весной 2024-го. Google отключит один из своих облачных сервисов BigQuery 9 сентября, но с Workspace и Google Cloud продолжат работать.

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