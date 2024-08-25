Организм дает сигналы: какие болезни провоцируют ночные кошмары

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Klein

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пугающие сновидения — не всегда результат насыщенного дня.

Страшные сны могут возникнуть у человека в связи с нарколепсией, тревожно-депрессивным расстройством, а также из-за злокачественных новообразований. Об этом сообщила врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Марина Филиппова в беседе с РИА Новости.

Обычно кошмары не являются симптомом какого-либо нарушения, но для некоторых заболеваний они свойственны.

«Например, нарколепсия, синдром обструктивного апноэ сна, тревожно-депрессивное расстройство, зависимости (алкогольная, наркотическая, лекарственная), злокачественные новообразования, опухоли головного мозга», — сказала Филиппова.

Невролог добавила, что ночные кошмары часто указывают на физическое или психическое состояние человека, отражают его страхи. Кроме того, у женщин кошмары появляются чаще, чем у мужчин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, когда проблемы со сном предупреждают о болезнях.