«Стоит проконсультироваться»: когда проблемы со сном предупреждают о болезнях

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Некоторые симптомы являются нормой, однако их частое возникновение предупреждают о возникновении заболеваний.

Специфичные симптомы во время засыпания, которые иногда являются признаком заболеваний, чаще всего не несут серьезной опасности. Об этом рассказал в беседе с Lenta.ru врач-невролог Николай Ильин.

По словам специалиста, так называемое обширное сокращение или гипническая миоклония мышц происходит при засыпании. Данным симптом может учащаться в период стресса или сбитого распорядка дня.

«Гипническая миоклония может сопровождаться некими зрительными картинами, обычно это ощущение падения. Это нормальное состояние, которое возникает при смене стадий сна», — поделился невролог.

Кроме того, по словам Ильина, в детском возрасте ритмичное сокращение группы жевательной мускулатуры (бруксизм) по мере взросления постепенно проходит и не является симптомом серьезной патологии.

«С возрастом это состояние должно угасать. Если этого не происходит, стоит проконсультироваться со специалистом», — утверждает врач.

По словам эксперта Ильина, эпизодические разговоры во сне у детей обычно не требуют вмешательства. Взрослые также могут испытывать подобные явления, однако, если они становятся частыми или сопровождаются ритмичной активностью, стоит обратиться к специалисту для диагностики и консультации.

Николай Ильин также объяснил довольно пугающее состояние, которое известно как сонный паралич. По данным статистики, около 15% людей сталкивались с данным феноменом. Это состояние, при котором после пробуждения человек оказывается не в состоянии двигаться. Сонный паралич часто сопровождается чувством сдавливания в грудной клетке, затрудненным дыханием, а также зрительными или слуховыми галлюцинациями.

«Единичные случаи подобного состояния — норма, но если паралич во сне случается часто, это может быть признаком одного из заболеваний нервной системы — нарколепсии. Оно также характеризуется повышенной сонливостью днем», — рассказал невролог.

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