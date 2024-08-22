Дистанционку для школьников введут в приграничных регионах России

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Президент Владимир Путин призвал курских властей «держать руку на пульсе» в вопросе начала учебного года.

Часть учеников школ в приграничных регионах России — Курской, Белгородской и Брянской областях — будет переведена на дистанционный формат обучения. Такое заявление сделал первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании с президентом Владимиром Путиным по ситуации в этих субъектах.

«Завершается сбор информации по готовности школ, находящихся вне зоны обострения. Конечно, часть школьников будет переводиться на дистанционный формат», — сказал он.

В свою очередь, глава государства Путин на совещании попросил врио губернатора Курской области Алексея Смирнова «держать руку на пульсе» в вопросе подготовки к учебному году.

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Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Курской области начали установку железобетонных укрытий. Местные власти намерены оснастить такими конструкциями не один населенный пункт.