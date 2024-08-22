Путин поддержал автоматические выплаты 15 тыс рублей жителям Курской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Опасные районы региона уже покинули более 130 тысяч человек.

Российский лидер Владимир Путин поддержал автоматический режим выплаты в 15 тысяч рублей для жителей Курской области, которые покинули зону боевых действий. Об этом глава российского государства сообщил в ходе совещания с первым зампредом правительства России Денисом Мантуровым и главами приграничных регионов.

«Теперь по поводу вашего предложения выплачивать людям по 15 тысяч рублей дополнительно в автоматическом режиме: полностью согласен, так и нужно сделать», — сказал президент.

Путин также подчеркнул, что все вопросы жизнеобеспечения Курской области должны решаться в автоматическом режиме.

Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, из районов региона, которые попали в зону отселения, уже выехало более 130 тысяч граждан. При этом около 20 тысяч человек приняли решение остаться.

Власти Курской области продолжают работу по выдаче сертификатов на переселение из пятикилометровой приграничной зоны. По словам Смирнова, на сегодня уже выдано 209 сертификатов, переселение начнут 413 граждан.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курске и области начали установку железобетонных укрытий в районах массового скопления людей.