Собянин назвал московскую продукцию, которая востребована за рубежом

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Более чем в три раза вырос объем поддержанного экспорта высоких технологий из столицы.

С января по июль текущего года Москва помогла технологическим компаниям заключить экспортные контракты почти на 1,4 млрд рублей. В прошлом году сумма была значительно меньше — 460 млн рублей, рассказал мэр Сергей Собянин.

Он также отметил, что город помог компаниям договориться о поставках в 20 дружественных стран — от Бразилии до Таиланда.

По оценкам мэра, «объем поддержанного экспорта высоких технологий из Москвы вырос более чем в три раза». В других странах востребованы, в частности, радиофармпрепараты, инновационная светотехника, валидаторы, умные домофоны, решения виртуальной реальности для здравоохранения, программное обеспечение для бизнеса и финансовых организаций.

«В целом в 2024 году сумма экспортных контрактов получателей мер поддержки превысила 9,5 млрд рублей», — констатировал Собянин.

Он напомнил, что Московский экспортный центр (МЭЦ) предлагает различные инструменты для поддержки технологических компаний, которые хотят работать на зарубежных рынках.