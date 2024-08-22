Собянин распорядился установить мемориальные доски пяти героям России и СССР

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Память о ком будет увековечена в Москве?

До конца года в столице будут установлены мемориальные доски пяти героям Великой Отечественной войны, среди которых четыре Героя Советского Союза и один Герой Российской Федерации. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, подписавший соответствующее распоряжение.

На Тверской улице (дом 17) будет установлена мемориальная доска в честь артиллериста, полковника Алексея Волошина, который принимал участие в Сталинградской и Курской битвах. А на Мосфильмовской (дом 11, корпус 1) увековечат память о штурмане, генерал-полковнике авиации Александре Медведеве, который участвовал в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой. За время войны Медведев совершил 261 боевой вылет.

На Сиреневом бульваре (дом 50) появится мемориальная доска в память об участнике советско-финской войны и ряда крупных операций Великой Отечественной подполковнике Иване Палилове. Он отличился, в частности, во время освобождения Польши: рота Палилова прорвала немецкую оборону в районе населенного пункта Бжозувка-Подогродзе к югу от города Варка, переправилась через реку Пилицу и захватила мост.

На 1-й Курьяновской улице (дом 16А) будет увековечено имя стрелка, ефрейтора, партизана Николая Сечкина. Он участвовал в Черниговско-Припятской наступательной операции, освобождал города Севск, Новгород-Северский, форсировал реки Сев, Десну и Сож.

Мемориальная доска в честь летчицы-штурмана, гвардии лейтенанта Татьяны Сумароковой появится на улице Миклухо-Маклая, дом 22. На счету Сумароковой 725 боевых вылетов. Она принимала участие в наступательном этапе битвы за Кавказ, весеннем наступлении 1943 года на Кубани (прорыв "Голубой линии") и Новороссийско-Таманской наступательной операции.