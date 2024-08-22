Теперь пускают без виз: как правильно спланировать отпуск на Шри-Ланке

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сегодня доступны прямые рейсы из Москвы к Индийскому океану. Как угадать с сезоном, местом отдыха и перелетом?

Правительство Шри-Ланки приняло решение разрешить гражданам России безвизовый въезд. Об этом заявил советник Министерства туризма Харин Фернандо, передает Daily Mirror.

Кабмин Шри-Ланки составил перечень из 35 стран с безвизовым въездом. Среди них — Россия, Германия, Нидерланды, Австралия, Индия, Китай и Япония. Гражданам всех 35 стран будет доступен безвизовый въезд на Шри-Ланку с 1 октября 2025 года.

Отдых на Шри-Ланке — какой он

Шри-Ланка — остров в Индийском океане. Там круглый год тепло, поэтому он особенно популярен у любителей серфинга и лазурного побережья. При этом каждый сезон на Шри-Ланке уникален по-своему. Когда лучше отдыхать на острове, какая валюта там действует и сколько часов лететь к океану — в материале 5-tv.ru.

Перелет на Шри-Ланку

Прямые авиарейсы из Москвы в Коломбо сегодня доступны. Хотя еще в 2023 году такой возможности не было: туристам приходилось делать пересадки, например, в Кувейте, городах ОАЭ. Стоимость билета в одну сторону по состоянию на сегодня начинается примерно от 22 тысяч рублей, хотя чаще ценник приближен к 30 тысячам рублей.

Всего лететь из Москвы прямым рейсом примерно 8,5 часов. С пересадкой это время увеличится до 13 часов.

Когда лучше отдыхать на Шри-Ланке

Шри-Ланка подходит для отдыха круглый год, кроме апреля и октября — в эти месяцы на острове пасмурно и идут дожди. Регион нужно подбирать, отталкиваясь от месяца.

В период с января по март стоит ехать отдыхать в Коломбо, Негомбо, Бентонт, Хиккадув, Унаватун, Велигам и Мирисс. Зима в этих местах проходит с палящим солнцем, чистым и спокойным океаном, а также теплым воздухом.

Средняя температура воздуха в это время достигает плюс 30 градусов, а ночью — плюс 25. Вода тоже теплая — плюс 28 градусов.

Зима — лучшее время для пляжного отдыха на Шри-Ланке. В это время отдыхающие могут научиться серфингу или порыбачить пока нет сильного ветра.

В апреле и мае Шри-Ланку атакуют дожди, на юго-западе особенно ощущается в этот период духота. При этом в центре температура почти такая же, как и в предыдущие три месяца. При этом на северо-востоке температура воздуха достигает плюс 32 градусов днем, а воды — плюс 30.

В мае начинается сезон на севео-восточном побережье. Курорты Баттикалоа и Тринкомале подходят в этом месяце для пляжного или активного водного отдыха.

В июне и июле температура достигает плюс 35 градусов днем, в ночью — плюс 26. При этом на высокогорных курортах и на юге острова льют дожди. Нередко происходят штормы.

Купальный сезон открывается на северо-востоке. К тому же летом отдыхать на Шри-Ланке дешевле, чем зимой. В этот период можно встретить различных тропических животных и птиц.

Август и сентябрь — сухой сезон на северо-востоке и в центре. Солнце показывается в первые дни августа. При этом в сентябре льют дожди. Пляжный сезон в этом месяце идет лишь на северо-восточном побережье.

В октябре на острове дождливо и пасмурно.

Ноябрь и декабрь приносят на остров хорошую погоду. На юго-западном побережье уже редко идут дожди и нет сильной жары.

Валюта на Шри-Ланке

На Шри-Ланке имеется собственная валюта — рупия, LKR. При этом на остров следует лететь именно с долларами или евро, посколку там рубли поменять не получится.

При этом поменять доллары на местную валюту выгоднее всего в ювелирных лавках. На Шри-Ланке также важно иметь с собой наличные деньги, ведь расплатиться банковской картой получится далеко не во всех местах.

Еще в мае Шри-Ланка продлила не неопределенный срок возможности получения бесплатных виз туристам из России. Изменились и правила транзита. Раньше для этого нужна была бесплатная виза. Однако теперь граждане любых стран имеют право на двухдневный безвизовый транзит через аэропорты республики.

Следует отметить, что посол Шри-Ланки в Москве Джанита Лиянаге заявила о намерении республики вступить в БРИКС. По словам дипломата, это позволит обеспечить транспортную и продовольственную безопасность.

Ранее 5-tv.ru писал, что тысячи россиян могут лишиться ВНЖ в прибалтийской стране. В Латвии приняли поправки в миграционное законодательство. Теперь граждане России обязаны ответить на несколько провокационных вопросов.