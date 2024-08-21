Экскурсии, аквапарки, рестораны: на что и сколько тратят россияне в отпуске

Четверть россиян готовы потратить более 50 тысяч рублей на развлечения в отпуске

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Опрос показал, что львиная доля расходов уходит на развлечения.

Большинство россиян (62%) заранее планируют расходы на развлечения в отпуске, при этом 38% откладывают на это до 30 тысяч рублей. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на исследование одного из российских банков.

Согласно полученным данным, 25% граждан России готовы потратить на развлечения в отпуске более 50 тысяч рублей, 19% — до 50 тысяч, а 18% — менее десяти тысяч.

При этом на экскурсии готовы раскошелиться 47% опрошенных, а 25% предпочитают потратиться на аттракционы и аквапарки.

Значительную часть расходов российские туристы закладывают на транспорт и питание. Причем 40% планируют перемещаться преимущественно на такси, а 33% намерены посещать рестораны вне пакетного тура хотя бы один раз за отпуск.

На сувениры и подарки, как правило, тратятся 38% респондентов. При этом 53% обязательно покупают сувениры на отдыхе.

Ранее 5-tv.ru опубликовал данные опроса, согласно которому большинство россиян тратят на летний отпуск в среднем 67 тысяч рублей. При этом 12% граждан тратят свыше 100 тысяч рублей. Также результаты исследования показали, что россияне начинают копить на отпуск за пять–шесть месяцев до него.