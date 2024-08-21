Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Российские войска уничтожают также и вражескую технику.

Вооруженные силы России за все время боевых действий на курском направлении ликвидировали более 4,4 тысячи боевиков армии Украины и 65 танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 4400 военнослужащих, 65 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортера, 316 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении.

Вместе с тем российские войска уничтожили 31 артиллерийское орудие, пять установок зенитно-ракетных комплексов и девять пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая три HIMARS и одну MLRS.

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Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что колумбийские наемники массово бегут из ВСУ. Граждане Колумбии признались, что «клюнули» на суммы, которые киевский режим обещался выплатить, но так этого и не сделал.