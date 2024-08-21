Четыре страны НАТО: кто на самом деле подготовил атаку ВСУ на Курскую область

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области

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Альянс пытался улучшить переговорные позиции Киева и спровоцировать антиправительственные настроения в России.

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нападению на Курскую область была подготовлена при поддержке Соединенных Штатов, Великобритании, Германии и Польши. Об этом сообщил сотрудник Службы внешней разведки России (СВР) в интервью для «Известий».

«По имеющимся данным, операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши. Задействованные в ней подразделения прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии. Военные советники из натовских государств оказывают помощь в управлении вторгшимися на территорию России частями ВСУ, использовании украинцами западных образцов ВВТ. Страны альянса также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции», — пояснил собеседник издания.

Он также отметил, что главы Североатлантического альянса решились пойти на такой шаг из-за явного ухудшения позиций ВСУ на полях проведения специальной военной операции. В НАТО посчитали, что только перенос боевых действий вглубь российской территории сможет замедлить наступление ВС РФ. Этот шаг носил и политический характер — открытием нового фронта в США и ЕС планировали спровоцировать антиправительственные настроения внутри российского общества.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина. Операция ВСУ изначально была провальной. Он заявил, что в Курской области базируются небольшие диверсионные группы украинских боевиков по 10-12 человек, которые прячутся в подвалах и брошенных деревнях — именно поэтому обнаружить их не так просто. Тем не менее ВС РФ уже перекрыли им все возможные пути отхода. Литовкин назвал тех украинцев, которые согласились пойти на операцию в Курской области, самоубийцами.

Однако и тут Запад серьезно просчитался. Полагая, что нападение ВСУ на российскую территорию усилит переговорные позиции Киева, в НАТО не учли, что теперь Россия и вовсе может отказаться разговаривать с Украиной.

«До этого все чаще говорили о возможности переговоров между сторонами конфликта. Сейчас же ситуация изменилась, и Москва не пойдет на диалог с Киевом, который не способен добиться успеха на поле бое. В итоге все украинские подразделения будут вытеснены с территории РФ. А Запад не сможет в долгосрочной перспективе накачивать Украину нужным количеством оружия», — заявил изданию итальянский политолог Джузеппе Майелло, отметив, что у ВСУ заканчивается живая сила.

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов заключил, что после неудачи ВСУ в Курской области Запад займет выжидательную позицию и будет пристально наблюдать за реакцией России.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создали новые группировки войск: «Курск», «Белгород» и «Брянск».