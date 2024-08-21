Более 9 млн рублей направили москвичи на помощь пострадавшим в Курской области

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Перевести баллы акции «Миллион призов» в адрес Российского Красного Креста может каждый житель города.

На сайте «Миллион призов» продолжается сбор пожертвований семьям, пострадавшим в Курской области. Он организован совместно с Российским Красным Крестом, который оказывает помощь наиболее уязвимым категориям населения, говорится на портале мэра Москвы Сергея Собянина.

«Перевести баллы в адрес Российского Красного Креста может каждый житель нашего города. Пожертвования помогут оперативно доставить гуманитарную помощь людям, которые сейчас лишены самого необходимого. Для этого нужно зайти на сайт „Миллион призов“ и в разделе „Поощрения“ выбрать категорию „Благотворительность“. Перевести можно от 500 до десяти тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Количество переводов неограниченно. Так, всего за неделю, благодаря неравнодушию наших жителей, удалось собрать более девяти миллионов рублей», — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Направить можно как городские (зеленые) баллы, которые жители получают за участие в проектах «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Город идей», «Наш город» и других, так и призовые (красные) баллы, их разыгрывают среди участников серии акций #ВыбираемВместе программы «Миллион призов».

Российский Красный Крест активно оказывает гуманитарную помощь жителям Курской области. Организация поддерживает людей, которые нуждаются в продуктах питания, питьевой воде, средствах гигиены, предметах первой необходимости, постельных принадлежностях, теплых одеялах и одежде.

«Мы призываем всех, кто может помочь, присоединиться к нам, чтобы люди чувствовали заботу и соучастие в эти сложные времена. Вместе с вами мы сможем оказать еще больше помощи тем, кому она необходима», — отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

«Миллион призов» — сайт, где москвичи могут обменивать городские и призовые баллы на товары и услуги более 400 организаций-партнеров, а также направлять средства на благотворительность. С момента открытия такой возможности участники городских проектов перевели в благотворительные фонды более 481 миллиона рублей.