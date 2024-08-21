Москвичи смогут принять участие в патриотических акциях в День флага России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

В парках, музеях и общественных пространствах столицы пройдут патриотические акции, праздничные концерты, мастер-классы и квесты.

Поучаствовать в патриотических акциях, понаблюдать за автопробегом, услышать популярные песни и увидеть самый большой триколор смогут гости мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Российской Федерации. Они пройдут 22 августа в разных районах города, сообщает портал мэра Москвы Сергея Собянина.

Праздничную программу представят в парках, музеях и общественных пространствах столицы. Для москвичей и гостей города подготовили концерты, мастер-классы, квесты, выступления вокальных и инструментальных коллективов и многое другое. Посетить их можно бесплатно. Для участия в некоторых мероприятиях потребуется предварительная регистрация.

Ко Дню флага России в столице установят более 2,2 тысячи специальных конструкций. Триколоры появятся вдоль крупных улиц и магистралей, у важных городских объектов, на мостах и набережных. Флагштоки с триколором можно будет увидеть, например, у здания Совета Федерации, Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации и других известных объектов. Флаги также украсят перила Большого Устьинского, Новоарбатского, Бородинского, Крымского и Большого Краснохолмского мостов, парапеты Ростовской, Бережковской, Краснопресненской и Смоленской набережных.