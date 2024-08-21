Ножницы парализовали работу аэропорта в Японии

В аэропорту Японии отменили 36 рейсов и еще 200 задержали из-за пропажи ножниц

Фото: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda

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Инцидент вызвал шквал возмущения у пассажиров.

Работа одной из самых загруженных воздушных гавань Японии — Новый аэропорт Титосэ на острове Хоккайдо — оказалась парализована из-за пропажи ножниц, которыми пользовались сотрудники. Об этом сообщает CNN.

Произошло все 17 августа. В этот день были отменены 36 авиарейсов и еще 201 задержан. По всему аэропорту и самолетам проводились поиски ножниц, которыми сотрудники пользуются в магазине в зоне ожидания вылета. Администрация гавани опасалась, что потенциальный террорист мог взять их и воспользоваться ими как оружием на борту.

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В результате ножницы были найдены, а рейсы — возобновлены. В аэропорту объяснили, что инцидент случился в связи с «отсутствием надлежащих систем использования, хранения и управления пользователями магазина».

Спустя два дня после инцидента газета Nikkan Sports сообщила, что инструмент нашел сотрудник в том же магазине, где он пропал.

Отмена и задержка рейсов вызвала бурю негодования у пассажиров. Среди них были члены японской рок-группы 9 mm Parabellum Bullet. Из-за парализованной работы аэропорта музыканты не смогли выступить на ежегодном фестивале Rising Sun на Хоккайдо. Позднее на их сайте появилось сообщение: «Мы обязательно отомстим!»

Другие пассажиры свои возмущения излагали на странице в соцсети X. Кого-то задержка и отмена рейсов сильно огорчила, а для кого-то она стала причиной для сокращения важных дней отдыха с семьей.

«Из-за этого инцидента рейс, которым я должен был вылететь, был отменен, и теперь мое воссоединение с семьей, которого я с нетерпением ждал, сократилось. Это большое разочарование», — написал один из пользователей.

При этом были и те, кто оценил работу сотрудников аэропорта по достоинству. В частности, некоторые пассажиры поблагодарили, что в воздушной гавани принимают тщательные меры для обеспечения безопасности.

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