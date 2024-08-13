В Южной Корее ищут клопов в багаже возвращающихся с Олимпиады в Париже
Фото, видео: 5-tv.ru
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В прошлом году во французском городе было настоящее нашествие этих насекомых.
Досмотр с пристрастием теперь вынуждены проходить все южнокорейские спортсмены и болельщики, которые возвращаются домой из Франции. Есть опасения, что они могут привезти с Олимпиады клопов, которыми кишит Париж. Поэтому в аэропорту их встречает бигль по кличке Чеко. Это единственная собака в стране, которая натренирована на поиск кровососущих.
В прошлом году в Париже было настоящее нашествие клопов. Их находили в домах, кинотеатрах, больницах и поездах. Перед Олимпиадой властям удалось сдержать панику, но это вовсе не значит, что насекомые были полностью истреблены.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Олимпиада во Франции стала самой провальной за всю историю.