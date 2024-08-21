Собянин заявил об одной из самых масштабных попыток атаки БПЛА на Москву

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Все попытки киевского режима напасть на столицу успешно отражены силами ПВО.

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли одну из самых масштабных попыток атаковать Москву с применением беспилотников. Об этом в Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито десять штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время», — написал он.

Ночью Собянин публиковал сообщения об атаке вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Последний пост был в 04:43, на тот момент российские средства противовоздушной обороны сбили еще два украинских дрона. Все попытки киевского режима атаковать Москву успешно отражены, подчеркнул мэр.

В Минобороны России также сообщили, что за минувшую ночь над регионами были сбиты 45 беспилотников, из них 11 — в Московской области. Также уничтожены дроны над Брянской областью (23), Белгородской (шесть), Калужской (три) и Курской (два).

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru показывал и рассказывал, как работают российские расчеты ПВО и РЭБ в зоне спецоперации. На месте выполнения задач военные первым делом выставляют спецограждения из антидроновых сетей.