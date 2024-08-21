Силы ПВО отразили атаку четырех БПЛА на Москву

Фото: Mohammed Talatene / ТАСС

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Два из них были зафиксированы в районе Подольска.

За последний час силами противовоздушной обороны (ПВО) была отражена атака четырех беспилотников (БПЛА) на российскую столицы. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбило ПВО Минобороны. На данный момент отражена атака на Москву уже четыре БПЛА. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте», — говорится в сообщении.

Известно, что два из них были зафиксированы в районе городского округа Подольск.