«Тоска и ком в груди»: психиатр назвала ключевые признаки депрессии

Фото: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg

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Клиническая депрессия длится шесть-семь месяцев и нуждается в медикаментозной терапии.

Состояние депрессии характеризуется устойчивым мрачным настроением, тоской и безысходностью, которые ощущаются, как ком в груди. Об этом врач-психотерапевт Людмила Нугаманова рассказала в беседе с Lenta.ru.

«Это (депрессия — Прим. ред.) длительное и мучительное состояние слабости и бессилия. При депрессии время тянется мучительно долго, и пациенту кажется, что его страдания вечные и беспросветные. Часто люди говорят, что они живут в непрекращающейся черной полосе», — отметила специалист.

Также во время депрессии у человека постоянно возникает ожидание чего-то плохого, может возникнуть расстройство сна: ранние подъемы, бессонница, сонливость днем.

Кроме того, при депрессии замедляется и становится малопродуктивным мышление, уменьшается работоспособность человека. В результате у него снижается самооценка, утрачивается интерес ко всему, наступает состояние растерянности, разочарования, никчемности, рассказала Нугаманова.

Состояние депрессии проявляется и во внешности человека: у него замедляются движения, мимика лица становится однообразной, выражающей грусть и печаль, а речь — тихой и монотонной.

По словам психиатра, в среднем клиническая депрессия длится шесть-семь месяцев. При этом человек нуждается в медикаментозной терапии, а, возможно, и в поддерживающей терапии в течение двух и более лет.

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