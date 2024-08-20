«Решительный протест»: МИД о присутствии американской ЧВК в Курской области

МИД: участие американской ЧВК во вторжении в Россию говорит о вовлеченности США

Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel

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Причастные к преступлениям американцы будут привлечены к ответственности, пообещали в министерстве.

Участие американской частной военной компании (ЧВК) в операции Украины по вторжению в Курскую область доказывает вовлеченность США в конфликт. В связи с этим временную поверенную в делах США в РФ Стефани Холмс вызвали в российский МИД и заявили ей решительный протест. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства России.

«Холмс был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ во вторжении на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Подобные действия идут вразрез с заявлениями Белого дома о якобы непричастности к нападению ВСУ на Россию. Это является доказательством вовлеченности США как участника конфликта в злонамеренные замыслы президента* Украины Владимира Зеленского.

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Также МИД отметил, что в отношении причастных к преступлениям американцев будут проведены следственные действия для привлечения их к ответственности. Еще в министерстве напомнили, чем чревато появление иностранных наемников в России. В частности, нелегально попавшие на территорию нашей страны боевики становятся законной военной целью для армии РФ.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская ЧВК косвенно подтвердила присутствие с ВСУ в Курской области. Военная компания из Вашингтона в своих соцсетях опубликовала фото радикалов.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.