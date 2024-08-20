С георгиевской лентой на груди: американец вступил в ряды ВС РФ и воюет в зоне СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

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Он родом из штата Массачусетс. Десять лет отслужил в военно-воздушных войсках США, потом в национальной гвардии штата. В какой-то момент он понял, что «должен сделать что-то со всем этим».

На одном из участков в зоне СВО боевые задачи выполняет военнослужащий с позывным «Бостон». Он променял побережье Атлантики на Донбасские терриконы. Коренной американец, у которого за плечами служба в армии США, перебрался в Россию и заключил контракт с Минобороны. Теперь в своем подразделении считается одним из самых успешных операторов беспилотников. Как ему приходится оправдываться за все соединенные штаты — расскажет Эмиль Тимашев.

Рядовой Уилл надевает бронежилет с российским триколором, на груди есть место и для георгиевской ленты. К этому он всегда внимателен. Лента отвязалась и падает. Американец тут же замечает и возвращает ленту на место.

Он родом из штата Массачусетс. Десять лет отслужил в военно-воздушных войсках США, потом в национальной гвардии штата. И вот теперь послужной список Уилла пополнился службой в Донбассе, но теперь уже в составе российских войск.

«Я прилетел в Россию в январе, провел какое-то время в Москве, следом я поехал в Донецк. Я был в контакте с несколькими парнями из подразделения в Донецке, прослужил с ними три месяца, после чего несколько моих друзей перешли в МО, бригада, базирующаяся здесь, они сказали мне: „давай, приезжай сюда, к нам, здесь здорово!“, и решил присоединиться», — рассказывает американец с позывным «Бостон».

Сменить американскую мечту на российское гражданство и контрактную службу, да еще и отправиться на СВО, Уилл решил, когда стал разбираться в международной политике. После американской прессы и антироссийских заявлений западных политиков, стало ясно, нужно ехать в Россию и самому увидеть происходящее.

«Задумался о том, что на самом деле происходит вокруг, следующая мысль: «Я должен сделать что-то со всем этим», — подчеркивает Уилл.

Сейчас боец с позывным «Бостон» один из самых результативных операторов БПЛА в подразделении. Вычисляет позиции националистов, координирует огонь, проводит авиаразведку.

«За их работу у нас были глаза с неба… за их помощь мы слажено сработали… Он с душей отнесся. Общались жестами, но понял сразу сомнений не было», — рассказывает командир отделения огнеметчиков с позывным «Боло»

Сам себя Уилл называет — русский американец:

«Эта шутка родилась, когда я только приехал, мы знакомились, и кто-то сказал: „а, он американец“, а я ответил „я русский!“, все рассмеялись и с тех пор я русский американец»

«Он очень идейный. Какие-то новые фишки использует, которые я даже не знал… Постоянно изучает новые материалы, очень хороший пилот, профессионально подходит к работе», — говорит командир взвода БПЛА с позывным «Сэм».

Первое время Уиллу приходилось отвечать за все соединенные штаты. Про американские танки на Украине, расширение НАТО и финансовую помощь националистам.

«Вот что я обычно отвечаю: США и Россия не находятся в состоянии войны, США совершали множество провокации, много плохих вещей натворили, вмешивались в политику других стран, в их национальные интересы, ничего из этого Штаты не должны были делать. Все эти танки, стоящие многие миллионы долларов, которые поставляются сюда убивать людей. Ракеты, которые бьют по пляжам с мирными жителями (Севастополь — Прим.ред.). Что это за интересы такие? F-16? Никому это не нужно. У моей страны огромный внешний долг, она в коллапсе и, буквально, разваливается», — уверен американец.

Конечно, еще есть сложности перевода, но на фронте сослуживцы быстро научились понимать друг друга. Американец осваивает русский язык, сослуживцы подтягивают английский.

«Знаешь, они учат меня русскому, они помогают мне с моей девушкой „сложно, сложно, девушки“ (по-русски — Прим.ред.), так что они помогают мне разобраться во всех этих хитросплетениях отношений и культурных различиях. Опять, все дело в людях и не могу представить себе группу лучше, чем эти парни», — поясняет «Бостон».

«Находим понимание вполне нормально. Пытаемся изучать… Я английский, он русский… Оно вселяет уверенность, что в мире еще есть думающие люди, которые отличают черное и белое», — говорит командир штурмового взвода с позывным «Урсик».

Из Бостона Уилл переехал в Екатеринбург, где его сейчас ждет девушка, с которой планирует создать семью и остаться в России.

«Что я могу сказать на русском? О, очень хорошо. Победа будет за нами — это важно, очень важно (на русском — Прим.ред.)!»