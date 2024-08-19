Собянин сообщил о присвоении больнице имени Боткина нового статуса

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Сегодня в медучреждении оказывают все виды высокотехнологичной помощи.

Боткинская больница получила новый статус — Московский многопрофильный научно-клинический центр. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в течение последних лет было проведено переоснащение клиники, построен новый корпус и полностью реконструированы существующие, после чего на их базе были созданы специализированные медцентры.

«Это не просто красивые стены, а прежде всего самые эффективные методы диагностики и лечения пациентов», — подчеркнул Собянин.

Мэр столицы добавил, что на сегодняшний день в Боткинской больнице оказывают все виды высокотехнологичной помощи, начиная с роботических операций и заканчивая трансплантацией органов.

«Работают 13 специализированных медицинских центров, в том числе флагманский онкологический, урологический, гематологический и офтальмологический. Ежегодно в стационаре проводят свыше 100 тыс. операций», — говорится в сообщении Собянина в Telegram-канале.

Среди сотрудников больницы шесть академиков РАН и свыше 100 профессоров, все они наряду с другими специалистами успешно совмещают клиническую, научную и образовательную деятельность.

«Новый статус позволит сотрудникам Боткинской значительно ускорить проведение научных исследований и внедрение их результатов в практическую работу», — заключил мэр Москвы.