Собянин оценил рост оборота высокотехнологичных производств

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В лидерах по итогам первого полугодия находятся компании, выпускающие бытовую электронику.

Оборот высокотехнологичных производств в столице за шесть месяцев этого года превысил 512 млрд рублей, увеличившись в 2,2 раза в сопоставимых ценах. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram.

По словам градоначальника, почти 50% оборота отрасли обеспечили производители компьютеров и периферийного оборудования. Еще порядка 16% приходится на компании, которые выпускают контрольно-измерительные и навигационные приборы и аппараты, часы. Долю в 13% занимают предприятия, работающие в сфере производства электронной аппаратуры и печатных схем.

В числе лидеров роста Собянин назвал компании, которые выпускают бытовую электронику. За год их оборот вырос в 72,5 раза.

«Драйверы развития отрасли — малые предприятия. За шесть месяцев этого года их оборот составил 212,9 млрд рублей», — добавил мэр Москвы.

Крупнейший центр производства высокотехнологичной продукции в городе — «Технополис Москва». Компании-резиденты особой экономической зоны выпускают промышленное оборудование, бытовые и медицинские устройства на основе ИИ, роботов.

Например, одна из компаний выпускает учебные роботы-манипуляторы, которые используют, чтобы познакомить школьников и студентов с робототехникой. В комплекте идут насадки для карандаша или фломастера, пневматические присоски, а также приспособления для лазерной гравировки и 3D-печати. Робота поставляют в различные образовательные учреждения.