«До сих пор верю»: Софья Лебедева о внеземных цивилизациях

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса уверена, что рано или поздно наступит время, когда человечество познакомиться с инопланетянами. Готовиться ли артистка к этой встрече?

Актриса Софья Лебедева верит, что во Вселенной кроме нас есть и другие разумные существа. Об этом она сообщила 5-tv.ru на премьере фильма «Пираты галактики Барракуда».

«Я верила в НЛО всегда. До сих пор верю», — отметила актриса.

Лебедева уверена, что в галактике должны быть и другие разумные цивилизации. Она заявила, что рано или поздно они заявят человечеству о своем существовании.

Космическое приключение: чем удивит фильм «Пираты галактики Барракуда»

Примечательно то, что Лебедева сыграла в данной кинокартине именно инопланетянина. Однако, по словам актрисы, не только вера в чудеса повлияла на выбор, когда ей предложили сняться в этом проекте.

«Я согласилась, потому что это была моя детская мечта всегда. Оказаться в фантастическом мире приключений и с космическими пиратами», — ответила актриса.

Закрытый показ нового фильма «Пираты галактики Барракуда» состоялся на днях в Москве. В широкий прокат лента выйдет уже в этот четверг.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Роман Курцын вспомнил о неловком инциденте на съемках фильма.