Космическое приключение: чем удивит фильм «Пираты галактики Барракуда»

Фото, видео: Кадр из к/ф «Пираты галактики Барракуда», реж. Антон Борматов, 2024 г.

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В широкий прокат лента выйдет уже в этот четверг!

В Москве состоялся закрытый показ нового фильма «Пираты галактики Барракуда». В широкий прокат лента выйдет в этот четверг. Главный герой — космический пират, который, вселяется в обычного школьника. На Земле у него важная миссия, но выполнить ее мешают преследователи из другой галактики. Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов одним из первых посмотрел приключенческий фильм.

«Это закрытый предпремьерный показ фильма „Пираты галактики Барракуда“. И здесь все, как и полагается на таких мероприятиях — красная ковровая дорожка, несколько десятков журналистов и зрители, которые ждут любимых актеров для того, чтобы с ними сфотографироваться», — говорит корреспондент.

Первыми оценить киноленту предложили всей съемочной группе, семьям и друзьям актеров, а также блогерам. Причем тем, кто еще учится в школе. Ведь фильм рассчитан на детей и их родителей.

Это отечественное фэнтези о том, как на Землю попадает пират из другой галактики, и случайно вселяется в тело десятилетнего школьника. В таком облике ему нужно противостоять змеелюдям и другим злодеям, которые тоже оказываются на Земле.

«Играть мальчика — это просто скучно. А когда ты пират, ты можешь импровизировать, у тебя просто свобода. Вот. Это классно», — говорит исполнитель главной роли, актер Борис Дейков.

Многим актерам пришлось исполнить сразу несколько ролей. Сначала сыграть обычных людей, затем — инопланетян. Софье Лебедевой, чтобы превратиться в злодейку на экране, надо было поработать с хореографом.

«У нас было много репетиций, искали пластику. Поэтому это был действительно инопланетный эксперимент», — говорит актриса.

Не обошлось на съемочной площадке и без курьезов! На закрытой премьере «Известиям» актер Роман Курцын признался — он проглотил реквизит.

«Мне вставляли искусственные зубы, такие силиконовые. И я понимаю, что после определенного прыжка у меня отлепляется эта челюсть. И я при приземлении проглатываю эти зубы», — вспоминает актер.

В фантастическом фильме, конечно, не обошлось без графики. Ее делала одна из лучших российских студий. Но так как съемочная группа вдохновлялась советским фэнтези, например, «Гостьей из будущего». В этом фильме использовали те же проверенные трюки и методы.

«Все делали ребята вживую. Вот этот холодильник, который поднимался и лечил Колю, там за стеной сидел человек. И поднимал вручную тросики. Вернее, тросики он опускал и поднимался холодильник. Так называемый ламповый метод», — говорит креативный продюсер фильма «Пираты галактики Барракуда» Ольга Рябышева.

В итоге получился настоящий семейный приключенческий фильм. В нем есть место погоням, дракам, а еще дружбе и любви.

«Коля сначала предстает таким наглым, немножко дерзким, обычным совершенно ничем не отличающимся школьником. А концу фильма он обретает понимание таких качеств, как дружба, любовь уважение друг к другу», — говорит актер Алексей Онежен.

Увидеть фильм «Пираты галактики Барракуда» можно будет уже на этой неделе. В прокат в кинотеатрах по всей стране он выйдет 22 августа.