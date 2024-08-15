Эвакуация жителей Курской области: что известно к этому часу
В Глушковском районе Курской области объявили эвакуацию населения
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru
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А в Курской области под обстрел попал автомобиль волонтеров, помогавших вывозить мирных жителей из Глушковского района.
Обошлось без жертв. Пострадал ребенок — у девочки осколочные ранения.
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Как заявили в МЧС, основную часть жителей курского приграничья уже переместили в безопасные места. С эвакуированными работают психологи и сотрудники социальных служб. Открыто больше 140 пунктов временного размещения в разных регионах. А если потребуется, их число увеличат до 450.
Сейчас на дорогах усилены блокпосты. Обнаруживать и обезвреживать украинских боевиков помогают группы спецназа. Привлечены и танковые подразделения, и расчеты БПЛА Росгвардии. Инженерно-саперные группы ежедневно прочёсывают территорию, находят и уничтожают взрывоопасные предметы.