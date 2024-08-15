«На связь не выходят»: сотни жителей Курской области ищут пропавших при эвакуации родственников

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Всего из опасной зоны эвакуировано более 120 тысяч человек.

После начала вооруженной провокации ВСУ в Курской области, жители разыскивают родственников, связь с которыми пропала во время эвакуации. Открыты горячие линии, работают волонтеры, в поисках участвуют сотни добровольцев по всей стране. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев в Курске наблюдает, как идет эта работа.

Любовь Илуцкая клеит объявление через каждые десять метров, чтобы люди точно не прошли мимо. Девушка пытается найти родителей, с которыми не было связи уже почти десять дней. Когда созванивались последний раз, уговаривала собрать вещи и немедленно выезжать. С тех пор о них ничего неизвестно.

«Когда поняли, что родители на связь не выходят, мы стали связываться с волонтерами, которые оттуда возят людей. Связываемся до сих пор, пытаясь хотя бы проверить: дома они или нет, вывезли их или нет», — рассказала жительница Курской области Любовь Илуцкая.

Всего из опасной зоны эвакуированы более 120 тысяч человек. Среди них волонтеры ищут пропавших. Те, кто сейчас находится в пункте временно размещения, переехал в соседний регион или не успел выбраться в безопасное место. На горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт» каждый день поступают обращения. На данный момент их около 500.

«Важно понимать, что одна заявка это не означает один человек. Заявка поступает на двух-трех и более человек», — сказала информационный координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» в Курской области Татьяна Чаплыгина.

В обработке заявок участвуют более 100 добровольцев из разных регионов страны.

«Неравнодушные люди обращают внимание друг на друга, созваниваются с нами и сообщают информацию о местонахождении. На сегодняшний день нам удалось отработать 48 заявок, которые находятся в статусе „найден, жив“. Это значит, что пропавшие нашлись», — рассказала старший информационный координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» в Курской области Олеся Парталюк.

Помощь в поиске людей оказывает и «Красный крест», здесь же эвакуированным оказывают всю необходимую помощь. Люди начинают подходить к центру и занимать очередь с самого утра.

Каждый день здесь собираются сотни людей — те, кому нужна гуманитарная, медицинская и психологическая помощь. Не мало тех, кто просит помочь найти родственников. Всего за два дня на горячую линию «Красного креста» поступило более тысячи звонков.

«Мы взаимодействуем с местными органами власти, пробуем уточнять информацию в ПВР. Там люди могут расположиться именно переселенцы, куда они могут обращаться за гуманитарной помощью, куда они могут обращаться в принципе за любой помощью», — сказала руководитель отдела по восстановлению семейных связей Центра розыска и информации российского «Красного креста» Дарья Меркулова.

Пока что удалось найти всего около 15% пропавших. Сложность в том, что в момент эвакуации ситуация менялась каждый час. ПВР быстро заполнялись, открывались новые. Кто где расположился, найти было сложно. Дело доходило до то, что родители могли выехать отдельно от своих детей. Некоторые не успели уехать из постоянных обстрелов населенных пунктов.

«Они в машину садятся. Пулей носится по поселку, обстреливают часть магазина или частные дома обстреливают. И все, люди боятся, в подвалах сидят. Они даже боятся высовываться на улицу», — заметила жительница Курской области.

Сейчас жителям Курской области рекомендуют не публиковать в Сети личные данные пропавших. Эту информацию в корыстных целях может использовать противник — шантаж, распространение фейков и дезинформации. Поэтому поиски людей ведут специализированные организации и волонтеры.