Фото, видео: Reuters / Viacheslav Ratynskyi; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Боевик ВСУ также рассказал, как ему удалось сбежать от командования во время попытки прорыва в Курскую область.

В ночь перед попыткой прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область порядка 50 боевиков сбежали, чтобы не участвовать в операции. Причем задачи операции держались в секрете, они знали лишь о том, что будет «рейд в Россию». Об этом рассказал водитель бронеавтомобиля Hummer 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Михаил Шкода, сдавшийся в плен российским войскам. Видео с его рассказом опубликовало Минобороны РФ.

Шкода рассказал, что попал в ВСУ в мае, когда он пытался покинуть Украину и попасть в Румынию. Пограничники поймали его 5 мая и передали военкомам. Шкода признал: «Неудачно перешел».

После этого Шкода провел вместе с сослуживцами две недели в блиндажах, затем его отправили в школу разведки.

«Инструктора рассказывали, как они будут убивать, как они уже убивали, потому что были, которые уже воевали», — отметил пленный.

После этого Шкоду перевели в 82-ю бригаду ВСУ под Полтаву, оттуда перегонялся Hummer в Сумы. Причем держалось все в секрете, командование сказало лишь: «Вы поедете в рейд за границу, в рейд в Россию». В ходе подготовки карты наступления планировалось и выстраивание машин. По словам боевика, всего их было 20, первые четыре из 82-й бригады — два Stryker и два Hummer.

«Задача была пройти как можно больше километров, не ввязываться в бой. Если по тебе стреляют, ты можешь в ответ пострелять, но не останавливаешься», — рассказал Шкода.

Когда противник пересек границу с РФ, в какой-то момент машина, которой управлял Шкода, заблудилась и упала передней частью в окоп. Тогда командир заложил заряд и взорвал Hummer. Пока тот возился вокруг машины, Шкода решил не упускать возможности — сбежал и сдался в плен. Когда он ушел, начался бой. Шкода вспоминает, что ему пришлось ползти.

«Стрелял кто-то и падали снаряды сверху. За мной увязался парень один, а я ползу, не говорю куда, время такое. Я начал выкидывать автомат, бронежилет, каску. Остался нож и вода. Рассказал ему, что планирую сдаться. Подарил ему нож, пожали руки, и я уполз», — сказал пленный.

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Кроме того, Шкода рассказал, что ночью перед операцией в Курской области сбежали порядка 50 боевиков, утром «смылись еще двое водителей». Из-за этого украинской бригаде пришлось выехать позже запланированного.

«Но то, что у нас есть такой фашизм, это надо истреблять. Потому что он нереальный, я это сам видел своими собственными глазами», — сказал Шкода.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, жителей приграничных районов эвакуируют в более безопасные места.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях.

Спецоперация на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Курской области рассказали о жестокости и бесчеловечности ВСУ. Покидать свои дома курянам пришлось спешно, в опаске за свои жизни.